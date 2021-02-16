العنبري: متفائل بعودة «الملك»

علي معالي (الشارقة)

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن حضوره سيكون جيداً في لقاء الظفرة هذه المرة، قائلاً: «الاستعدادات جيدة، والمعنويات مرتفعة من جميع العناصر».

وعن فقدان الملك 5 نقاط في آخر مباراتين بالدوري، قال: «صحيح أضعنا بعض النقاط، ولكن الشيء المريح بالنسبة لنا في الجهاز الفني والفريق بصفة عامة، أن (الملك) يقدم مستويات جيدة».

وتابع العنبري: «متفائل بأن الفريق سيعود للنتائج الإيجابية، وهناك عمل ومجهود من اللاعبين في التدريبات والمباريات، ومثل هذه الأمور تعتبر عادية في بطولة الدوري، والمجموعة تستشعر المسؤولية، وتسعى نحو الأفضل».

وأوضح العنبري، أن بعض اللاعبين المصابين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة أمام العين لأسباب مختلفة قد يعودون للمشاركة مع الفريق في مباراته الخميس أمام الظفرة.