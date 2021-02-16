«هملولة» تتصدر اللقايا في تحديات المرموم

دبي (الاتحاد)

قدمت شعارات هجن أبناء القبائل أداء قوياً خلال ظهورها اليوم بميدان المرموم، خلال تحديات «سن اللقايا»، التي أقيمت لمسافة 5 كيلومترات ضمن سباقات «المرموم»، وفرض شعار سهيل الرملي محمد العامري نفسه بقوة في الشوطين الأول والرابع، بعدما قاد »هملولة« إلى قمة »اللقايا الأبكار المحليات« في الشوط الأول، بزمن قدره 7:26:2 دقيقة، وكان الشوط الرابع من نصيب الشعار نفسه بعد تقدم»لهب«لقمة الجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 7:27:9 دقيقة.

وكان الشوط الثاني المخصص لـ» اللقايا البكار المهجنات«من نصيب»الظبي«ملك سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، والتي وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 7:28:5 دقيقة.

وكان الشوط الثالث من نصيب»مياس" بشعار مبارك سلطان مرخان المنصوري، والذي اعتلى قمة اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت 7:28:0 دقيقة.