إيسايلا: طالبت اللاعبين بالاستمتاع



مصطفى الديب (أبوظبي)

توقع الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن تكون مواجهة الجزيرة المقرر لها الخميس مثيرة وممتعة من الفريقين، وقال في المؤتمر الصحفي، طالبت اللاعبين بالاستمتاع بالكرة وتقديم مستوى متميز أمام الجزيرة أقوى فرق البطولة.

اللقاء اختبار حقيقي لقوتنا وجدارتنا بما وصلنا إليه بالوجود في المركز الثالث، وشدد على أن منافسه يمتلك نقاط قوة في كل المراكز، ولذلك سيسعى لإيقاف الجميع وليس مبخوت فقط. وأوضح أن بني ياس لن يلعب مدافعاً لتسعين دقيقة، وعليه اتباع سياسة متوازنة، واستغلال الهفوات بشكل مثالي.