كايزر: نتوقع تكرار سيناريو الدور الأول



مصطفى الديب (أبوظبي)

اعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بصعوبة مواجهة فريقه أمام بني ياس «الخميس». وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نعلم أننا أمام منافس قوي ومركزه كثالث الدوري أكبر دليل على ذلك، ونتوقع أن نواجه سيناريو مكرراً لمباراة الدور الأول من حيث الصعوبة، وأكد أن الجزيرة مكتمل الصفوف ولا يعاني أي غيابات، مشيراً إلى أن الجميع جاهز رغم قصر الفاصل الزمني من مباراة اتحاد كلباء.

وأشاد بأداء ثنائي وسط الفريق عبدالله رمضان وسيريرو، معرباً عن سعادته بالتفاهم الرائع بينهما، وأكد أن رمضان من نوعية نادرة من اللاعبين، حيث يلعب السهل الممتنع دوماً، وهو ما يساعد زملاءه بشكل أكثر من رائع.