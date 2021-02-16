قويض واثق من عودة الظفرة أمام الشارقة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب السوري محمد قويض مدرب الظفرة عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على العودة إلى المسار الصحيح، عندما يواجه على ملعبه الشارقة الخميس المقبل بالجولة 17 من دوري الخليج العربي، لكنه شدد على أهمية وصعوبة المباراة للطرفين القادمين من خسارة بالجولة الماضية.

وقال المدرب السوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة: كل طرف يبحث عن التعويض، نريد استثمار عامل الأرض، وتحقيق فوز بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة وحصد 3 نقاط تجعلنا نتقدم خطوة نحو المنطقة الآمنة قبل 9 جولات من الختام، وندرك جيداً أن المنافس يبحث عن ذات الغاية، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز ستجعله يتراجع عن قمة ترتيب الدوري.

وأضاف: لا خوف على الظفرة متى ما كانت صفوفه مكتملة حتى نهاية المباراة، في آخر مباراتين تعرض 5 من لاعبينا للطرد الذي نتج عن التوتر، وكنا متعادلين أمام الجزيرة ومتقدمين علي الفجيرة قبل الطرد الذي حول مسار هاتين المباراتين، علينا أن نركز في اللقاء ونتفادى تكرار هذه السلبيات في هذه المباراة، وعن الغيابات في الفريق، قال: نفقد سهيل المنصوري وإبراهيم سعيد المصابين، بجانب عبد الله سلطان وعصام العدوة للإيقاف.

من جانبه، قال عبد الله الرواحي لاعب الظفرة: اللاعبون لديهم القدرة على العودة بالفريق إلى المسار الصحيح، ستكون مباراة صعبة، والأكثر هدوءاً سيتفوق فيها.