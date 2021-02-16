مستشفى برجيل الشريك الطبي لـ «طواف الإمارات»

مستشفى برجيل الشريك الطبي لـ «طواف الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية رعاية رسمية مع «VPS – مستشفى برجيل»، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي لتقديم الخدمات الطبية في طواف الإمارات الذي ينطلق الأحد المقبل، وقام بتوقيع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمران الخوري الرئيس لتطوير الأعمال في مجموعة «VPS – للرعاية الصحية»، وذلك في مقر مجلس أبوظبي الرياضي.

ورحب عارف حمد العواني بانضمام «VPS – مستشفى برجيل»، إلى قائمة رعاة الحدث الرياضي الأبرز في الإمارات، مبيناً أنها ستعمل على تقديم كل ما يتعلق بالخدمة الصحية لجميع المشاركين في الطواف، الذي يقام وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية.

وقال العواني: «سعداء بالشراكة مع»VPS – مستشفى برجيل«، ودورهم المهم في تقديم الخدمات الطبية خلال مراحل الطواف، كما يعكس تواجدهم، الدعم الكبير الذي يحظى به طواف الإمارات من المؤسسات والشركات الوطنية التي تولي اهتماماً كبيراً، من أجل إنجاح الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الفعاليات الرياضية الأخرى التي تستضيفها الإمارات على مدار السنة».

من جهته، قال عمران الخوري، الرئيس لتطوير الأعمال في مجموعة «VPS – للرعاية الصحية»: «إن رعايتنا لطواف الإمارات وتقديمنا للخدمات الطبية، تأتي التزاماً منا بالمساهمة المجتمعية كوننا جزءاً من هذا المجتمع، ونسعى من خلال تلك المشاركة إلى أن نكون جزءاً من النجاحات الكبيرة التي تتحقق عندما تستضيف الإمارات كبرى الفعاليات العالمية، مضيفا:»انطلاقاً من قيم المؤسسة، نحرص على تقديم الخدمات الطبية والشراكات المهمة التي تعمل على تحقيق الإضافة والدعم لخطط نجاح الفعاليات والمناسبات، التي تعزز السمعة المرموقة للدولة وريادتها في المحافل العالمية.