جوناثاس: «الألم» ضاعف إصراري على العودة القوية

مراد المصري (دبي)

عبر البرازيلي جوناثاس لاعب حتا المعار من الشارقة، عن سعادته بالعودة القوية إلى ملاعب كرة القدم، بعدما شارك في مباراتين مع «الإعصار» وسجل هدفين في المباراة الأخيرة أمام عجمان، وذلك بعد غيابه منذ الصيف الماضي عن الملاعب بداعي الإصابة المفاجئة التي تعرض لها خلال تحضيرات «الملك» للموسم الجديد.

وأكد جوناثاس، أن «الألم» ضاعف إصراراً على العودة القوية، وقال: «عدت أكثر قوة، أشكر الله على كل شيء قدمه لي، كما أشكر نادي الشارقة على دعمهم والتزامهم معي ببرنامج العلاج طوال الفترة الماضية والدعم الذي قدموه لي من جميع العاملين دون استثناء والأجهزة الطبية والمعالجين، كما أشكر نادي حتا على منحي الفرصة للقيام بما أحبه أكثر من أي أمر آخر وهو لعب كرة القدم».

وحول سر عودته القوية إلى الملاعب، قال: «تلقيت دعماً كبيراً من عائلتي خلال الفترة الصعبة الماضية، ولكن منذ إجراء العملية والقدرة على الجري مجدداً، قمت بالاستعانة بمدرب لياقة خاص عمل معي دون توقف من أجل رفع جاهزيتي للوصول إلى الدرجة القصوى».

وأكد اللاعب أن هدفه بالمقام الأول هو مساعدة حتا فيما تبقى من مشواره ومحاولة النجاة من الهبوط، وقال: «مصلحة الفريق تبقى فوق أي اعتبار آخر، لكن الوسيلة لمساعدتهم هي تسجيل الأهداف ومساعدة زملائي على القيام بذلك، وهو ما يجعلني مطالباً بعدم ادخار أي جهد من أجل مساعدتهم على حصد المزيد من الانتصارات، الفوز على عجمان يمنحنا ثلاث نقاط مهمة والأهم هو الحصول على الثقة من أجل الاستمرار في حصد المزيد من النقاط، وسنواصل القتال حتى النهاية».

يذكر أن البرازيلي عاد لتسجيل الأهداف بعد انتظار 209 أيام، عندما سجل لآخر مرة في مباراة رسمية في يوليو الماضي مع فريق إلتشي في دوري الدرجة الثانية الإسباني وساهم بصعود الفريق إلى «الليجا»، قبل أن تحرمه الإصابة من الظهور الرسمي مع الشارقة بعد ذلك.