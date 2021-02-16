75 خيلاً في سباق «الوصل» بمضمار جبل علي







محمد حسن (دبي)

أعلنت إدارة مضمار جبل علي اكتمال كافة استعداداتها لتنظيم حفل سباقها التاسع الجمعة المقبل، والذي أطلق عليه اسم «الوصل»، ويتألف من 6 أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 75 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية للحفل 492 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وعامر مكي عن بنك دبي التجاري، ومحمد البستكي عن بنك الإمارات دبي الوطني، وياسر مبروك عن هيئة الإمارات لسباق الخيل، كما شارك في المؤتمر من أميركا إيد بروسر من مؤسسة كينلاند.

ونقل ميرزا الصايغ للمؤتمرين تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً استمرار سموه عبر إسطبلاته ومزارعه بدعم سباقات مضمار جبل علي، وتقدم بالتهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح رحلة مسبار الأمل إلى المريخ.

وتقدم المهندس شريف الحلواني، في بداية كلمته في المؤتمر، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة. وأعلن أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مضمار جبل علي سباقاً باسم بطل سباقات الخيل الإيرلندي الراحل بات سمولين.

من جانبه، كشف ياسر مبروك عن تفاصيل سباق (الوصل)، حيث قال: إن السباق يتألف هذا الأسبوع من 6 أشواط، وعدد الخيول التي سجلت للمشاركة في السباق بلغ 121 خيلاً، تم تأكيد مشاركة 75 منها، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 492 ألف درهم.