إقبال كبير من اللاعبين على التدريب في جو جيتسو أرينا







أبوظبي (الاتحاد)

تواصل جو جيتسو أرينا استقبال دفعات اللاعبين واللاعبات، الذين ينتسبون إلى الأكاديميات والأندية المختلفة على مستوى الدولة، للاستفادة من التدريب تحت إشراف أفضل الأجهزة الفنية والتقنيات التدريبية، في إطار الاستعداد الأمثل للمرحلة القادمة.

وأكّد مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن الإقبال الكبير من لاعبي الجو جيتسو على التدريبات يعكس حرصهم على الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية والجاهزية لما هو قادم من استحقاقات، وأوضح أن اللاعبين على دراية بما ينتظرهم من أجندة مزدحمة من الأحداث والفعاليات، حيث بدأوا بشكل مميز من خلال أولى جولات دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة وأم الإمارات، وقدموا مستويات فنية عالية، تحفزهم على الاستمرار في المنافسة مستقبلاً.

وأشاد المنهالي بالأجواء الإيجابية التي توفرها جو جيتسو أرينا للاعبين والأجهزة الفنية، لأنها أصبحت بمثابة وجهة مفضلة لجميع عشاق هذه الرياضة، ومحطة للتميز والتألق، ونوه بالالتزام الأمثل للاعبين بالبروتوكول الوقائي المعتمد، على الرغم من تلقي معظمهم لجرعات اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، إلا أنه وانطلاقاً من التزامهم تجاه مجتمعهم، أصبحت مثل هذه الممارسات الوقائية عادة يومية تعكس وعيهم الكبير وتحملهم لكامل مسؤولياتهم في هذا الجانب.

من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني، رامون ليموس: تشكل جو جيتسو أرينا ملاذاً آمناً للاعبين العاشقين لهذه الرياضة نظراً لما تتمتع به بالكثير من المواصفات العالمية. موضحاً أنهم يدركون أهمية إثبات أنفسهم في هذه المرحلة، وبذل جهد أكبر خلال التدريبات.

وأضاف أن أحد أبرز الجوانب الإيجابية المترتبة على التدريب في جو جيتسو أرينا يكمن في التواصل المباشر بين اللاعب والمدرب، مع تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، والاستماع إلى توجيهات وإرشادات الجهاز الفني بقيادة نخبة من المدربين.

وأبدى رامون ليموس إعجابه بالمستوى الفني المطمئن والأداء الذي ظهر به اللاعبون المشاركون في الجولات الافتتاحية لبطولات الموسم المحلي، مشيداً بالاستراتيجية الاستباقية لاتحاد الإمارات الجوجيتسو الذي صمّم عدة مبادرات مبتكرة في الفترة السابقة، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على لياقة وجاهزية اللاعبين.