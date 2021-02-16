26 ميدالية إماراتية في «دولية» دبي لبناء الأجسام







دبي (الاتحاد)

نجح لاعبو الإمارات في إحراز 26 ميدالية ملونة في ختام بطولة دبي لبناء الأجسام والفيديو، التي تم تنظيمها بإشراف اتحاد بناء الأجسام ومجلس دبي الرياضي، وتنوعت الميداليات بين 7 ذهبيات و9 فضيات و10 برونزيات، وشهدت البطولة عروضاً مميزة للاعبين الأبطال من مختلف دول العالم.

وشهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي منافسات البطولة، وبحضور الشيخ محمد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وحضور علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام، وعضوي مجلس الإدارة أحمد جوهر وفيصل الزعابي، ورئيس اللجنة المنظمة البريطاني نيك بلاير.

ويبرز إلى الواجهة تميز لاعبي الإمارات في الفيزيك بشكل واضح، ومن أبرز اللاعبين الذين أحرزوا الميداليات الذهبية راشد الأميري وعبد الله المهيري وعبد الله السالم وسعيد سالم آل علي وخالد الفلاسي وعبد الله مبارك وخالد إبراهيم، إضافة إلى باقي اللاعبين الذين أحرزوا الفضيات والبرونزيات.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة، وقادت للخروج بنسخة مميزة من كافة الجوانب، مؤكداً أن التطبيق المميز للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا مهد للنجاح بشكل لائق، وأثنى على جهود طاقم التحكيم لدوره القانوني، والحيادية التي تميزت به البطولة، ورحب بتنظيم البطولات الرياضية لبناء الأجسام والفيزيك وفقاً لأفضل الأساليب العالمية المتبعة.