الإمارات مع أبوظبي.. مواجهة غامضة في كأس البولو



دبي (الاتحاد)







تقام غدا مواجهتين في كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، تجمع «الأولى» بين ذئاب دبي «كافو» وزيدان السعودي فيما يلتقي فريق الإمارات مع أبوظبي في المواجهة الثانية.

ويبحث ذئاب دبي «كافو» بقيادة حبتور الحبتور عن مفاجأة أمام فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان خاصة أن الأخير يملك الخبرة ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين إلا أن الحظوظ متساوية كون كل فريق لديه معدل هانديكاب 18جول حيث يمثل ذئاب دبي كل من حبتور الحبتور 1 جول وكيان هول 3 جول وتوماس بيريزفورد 6 جول وموزيو اليجاندرو 8 جول وفي المقابل يمثل فريق زيدان كل من عمرو زيدان ومانويل بلازا 6 جول وديل كاريل 7 جول سيمون برادو 5 جول.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفيرد 4 جول وتوماس بانيللو 6 جول وجوليرمو 7 جول مع فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني وبوتيستا 4 جول وجونزالو 6 جول والفريدو كابيللا 8 جول.