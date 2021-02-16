الإمارات ملتقى الخليجيين في الصيد بالصقور





دبي (الاتحاد)



شهدت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، مشاركة واسعة من الاشقاء الخليجيين من قطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين، وتم تخصيص 12 شوطاً للصقارين الأشقاء من دول مجلس التعاون تقام على مدار يومين، وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز السعودي فلاح بن عبدالله الدوسري بالمركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «مطرب»، يليه فريق البحرين بالطير «أوكيه»، ثم السعودي برغش بن محمد المنصوري بالطير «الزناتي»، وكسب الكويتي سعد علام الكندري شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «دسمان»، يليه السعودية برغش بن محمد المنصوري بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «شامان»، والطير «الكليلي».

وفاز الكويتي عبدالرحمن أحمد السويدي بشوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «غزوه»، يليه العُماني سالم بن حميد الزرعي بالطير «008»، ثم فريق البحرين بالطير «مزون»، وكسب القطري أحمد علي السليطي شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «ديمه»، يليه السعودي أمين بن عبدالله الملاح، بالطير «زلفي»، وثالثاً القطري عبدالله سعيد المري بالطير «تريف».

وحصد القطري محمد يوسف المناعي، شوط حر فرخ الرئيسي، بالطير «عرموم»، يليه مواطنه محمد علي العسيري بالطير «44»، وثالثاً الكويتي فواز فلاح النون، بالطير «الصافي 2»، وفاز القطري محمد ماضي الهاجري، بشوط حر جرناس الرئيسي، بالطير «ذرب»، يليه السعودي برغش بن محمد المنصوري بالطير «نشمي»، وثالثاً حميد بن محمد المنصوري بالطير «دهام».