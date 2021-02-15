نادال يصعد لـ «نادي الثمانية» في ملبورن

ملبورن (رويترز)

بكل جدارة واستحقاق ودون أي إشارات تتعلق بتراجع اللياقة البدنية سحق النجم الإسباني رفائيل نادال منافسه الإيطالي فابيو فونيني 6-3 و6-4 و6-2 وتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفي مواجهة قوية أمام اللاعب الذي أخرجه من أميركا المفتوحة في 2015 صمد المصنف الثاني نادال تماماً في وجه الضربات القوية التي يتميز بها اللاعب الإيطالي المصنف 16، ومن ثم نجح في حسم المباراة التي أقيمت في أجواء حارة في ملعب رود ليفر.

استمرت المباراة ساعتين و16 دقيقة وتعرض خلالها نادال لاختبار قوي عندما اضطر لقلب تأخره 4-2 في المجموعة الثانية والعودة للسيطرة على اللعب، ثم حسم النتيجة بعد تفوقه من البداية في المجموعة الثالثة.