3 مؤجلات تنتظر التنفيذ في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يواجه دوري أقوياء اليد مطبات في المباريات المؤجلة قبل نهاية الدور الأول في ظل عدم تحديد موعدها، وتضم القائمة 3 مؤجلات تجمع بين الجزيرة والنصر في الجولة الثامنة، والعين والجزيرة في الجولة التاسعة، وهي المباراة التي كان مقرراً لها اليوم، وتم تأجيلها لوقت لاحق دون تحديد موعد، والثالثة بين الوحدة والجزيرة في الجولة العاشرة.

وتقام الجولة الحادية عشرة والأخيرة من الدور الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي النصر مع العين ودبا الحصن مع الوحدة والجزيرة مع مليحة الجمعة والشارقة مع الظفرة وشباب الأهلي مع الوصل السبت.

وأكد ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، أن المباريات المؤجلة لن تعوق سير الدوري، وستكون الجولات مستمرة دون تأجيل، خاصة أن لجنة المسابقات عدلت جدول المباريات من خلال استمرارها دون توقف بعد تأجيل دورة الألعاب الخليجية بالكويت، وعليه ستكون المؤجلات في منتصف الأسبوع، وبالتحديد الثلاثاء خلال الجولات التي لا توجد بها مباريات في منتصف الأسبوع، وبالتالي المؤجلات لن تكون بها أي مشكلة.