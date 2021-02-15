«ثلاثي» يفرض نفسه بـ«هدفين» و«انطباع أول»

مراد المصري (دبي)

نجح 3 لاعبين في المزاحمة على نجومية بدلاء الجولة «16» لدوري الخليج العربي، ما بين نجاحهم بتسجيل الهدف الأول، أو ترك انطباع ولمسات مؤثرة نالت إعجاب الجماهير.

ونجح أحمد مال الله لاعب حتا في تسجيل الهدف الأول بقميص «الإعصار»، وهو الهدف الذي جاء في الوقت بدل الضائع ليؤكد تفوق فريقه على عجمان بثلاثية نظيفة.

وعلى نفس المنوال، تمكن علي عيد لاعب الفجيرة وهداف دوري الرديف في الموسم الماضي، من تسجيل أول أهدافه بقميص «الذئاب» عندما أكد تفوق فريقه على الظفرة في الوقت القاتل بنتيجة 4 - 2.

ولعل الياباني ناكاجيما لم يسجل، لكنه ترك انطباعاً أنه الضالة التي ينشدها العين في مركز صناعة الألعاب منذ فترة طويلة للغاية، حيث ساهم بتحركاته ولمساته في فرض إيقاع فريقه، وتسببت تسديدته التي ارتدت من حارس مرمى الشارقة في منح زميله التوجولي لابا الفرصة لتسجيل هدف الفوز الثاني.