«الجماهير الافتراضية» في كل الملاعب

علي معالي (دبي)

أجمل بادرة إيجابية شهدتها الجولة، هو القرار الخاص من عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، بتواجد أصوات «الجماهير الافتراضية» في جميع ملاعبنا بالدوري، وهي استجابة مهمة وسريعة من الرابطة، حيث طالبت الجماهير بأن تعود هذه الميزة الافتراضية لملاعبنا.

وتناول المعلق الكروي عامر عبدالله الموضوع بإسهاب في مباراة النصر مع الوصل، وقبل أن تنتهي المباراة، جاء قرار الرابطة بأن ملاعبنا سوف تشهد الجماهير الافتراضية في كل مدرجاتها، على أن تتحمل الرابطة كافة التكاليف.

وكانت الرابطة في الفترة الأخيرة قد اختارت عدداً من المباريات في كل جولة لتكون الجماهير الافتراضية متواجدة بها، وهو ما جعل الملاعب الأخرى مهجورة تماماً من الأصوات الحماسية.

وسوف تمنح هذه الميزة خلال الفترة المقبلة، في كل ملاعب دورينا، حماساً وقوة في أرض الملعب في ظل التنافس المثير أيضاً بين اللاعبين على القمة أو الهروب من القاع، حتى بعض الفرق القليلة التي تعيش في المنطقة الدافئة.