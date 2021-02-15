دوري الخليج العربي.. جولة «الأهداف الجميلة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرضت الأهداف الجميلة نفسها، كأبرز عنوان للجولة 16 من دوري الخليج العربي، خاصة القذائف الصاروخية من على قوس الـ18 أو من خارج المنطقة التي كانت لها الغلبة بين الأهداف الـ26 محصلة المباريات السبع بالجولة، إلا أن اللافت ندرة الأهداف الرأسية، حيث لم يسجل منها غير هدف واحد فقط كان من نصيب خليفة الحمادي لاعب الجزيرة في مرمي اتحاد كلباء. وبلغت الأهداف المحرزة بالجولة 26 هدفاً منها 6 أهداف من ركلات جزاء، إلا أن الأهداف الرائعة تصدرت المشهد وبشكل خاص من خارج الصندوق أو منطقة الجزاء،

وشهدت قمة شباب الأهلي والوحدة 3 أهداف من خارج الصندوق، كان أولها ضربة ثابتة خارج المنطقة نفذها جيانلوكا لتعانق مرمي «الفرسان»، وثانيها تسديدة كارلوس إدواردو على الطائر من داخل قوس منطقة الجزاء، قبل أن يرد عليه خميس إسماعيل بهدف صاروخ أجمل من مسافة بعيدة.

وفي قمة الشارقة والعين، التي قلب فيها الأخير الموازين وأشعل سباق الصدارة، يبرز هدفا كايو لوكاس وهدف يحيى نادر الذي لا يصد ولا يرد، وتواصلت الأهداف من خارج المنطقة في لقاء اتحاد كلباء والجزيرة الذي فاز به الأخير بسداسية نظيفة، منها هدفان من خارج المنطقة لخلفان مباراك والهداف المرعب علي مبخوت.

ورغم أن أهداف العمق من خارج المنطقة، كانت هي السمة المميزة، إلا أن الجولة حفلت أيضاً بأهداف جميلة أخرى مثل هدف أحمد سليمان لاعب الفجيرة من فوق حارس الظفرة، وجاء مسك الختام للنجم فابيو ليما الذي حول عرضية رونالدو منديز مباشرة في مرمى النصر ليحسم «الديربي» لمصلحة «الإمبراطور».