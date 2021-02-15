«العضلات الجميلة» تجمع 43 جنسية في دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح فعاليات «بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام»، التي نظمتها شركة إتش بي جي للفعاليات الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 309 مشاركين من 43 جنسية تنافسوا على جوائز مالية قدرها 20 ألف دولار.

شهدت البطولة منافسة كبيرة في 8 أوزان مختلفة من 70 كلجم حتى 100 كلجم ضمن فئات: كمال الأجسام، كمال الأجسام الكلاسيكي، اللياقة البدنة، اللياقة البدنية الكلاسيكية، الشكل العام، الصحة، نموذج اللياقة البدنية وبنية العضلات، وتم بث فعاليات البطولة على القناة الرسمية للبطولة في موقع يوتيوب، وحظيت بمتابعة من مختلف دول العالم.

تم تقييم المتسابقين في الفئات الثمانية من خلال تقديم جولتين من الاستعراض، حيث يقوم المشاركون بتقديم 7 تمارين محددة من قبل الحكام، ويتم من خلالها عمل مقارنات بين 3 إلى 5 رياضيين، كما يسمح للرياضيين عمل جولة من الاستعراض الحر، والتي يختار فيها المتسابق العرض الفني الذي يحب أن يقدمه مع الموسيقى التي يختارها.