كومان: ميسي في حالة مزاجية رائعة

أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تفاؤله بالفوز اليوم في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونز ليج» أمام فريق باريس سان جرمان، بملعب كامب نو، وقال: نحن الآن في وضع جيد ولحظة رائعة، وأعلم أن الفريق الفرنسي جيد، ولكننا سنواجهه بكثير من الحماس، نظراً لارتفاع معنويات جميع اللاعبين بعد الفوز الكبير الذي حققوه على فريق الافيس في الدوري، في آخر اختبار قبل هذه المباراة.

وأضاف كومان في تصريحات نقلها موقع فرانس فوتبول: لا أزعم أننا وصلنا - بدنياً- إلى أفضل فورمة، لأنه ما زال ينقصنا عدد من اللاعبين المهمين مثل جيرار بيكيه وكوتينيو وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو على وجه الخصوص، ولو كان الفريق مكتملاً، لقلت إننا في اللحظة الأروع على الإطلاق هذا الموسم.

ورداً على سؤال بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال كومان: ليو لاعب حاسم منذ سنوات عديدة، وهو الآن في حالة مزاجية رائعة، ويلعب بسعادة وأصبح أكثر واقعية.. وعندما نبحث عنه بين الخطوط نجده يتحرك في العمق المناسب، وكل شيء يصبح أكثر سهولة في وجوده.. إنه رائع وشديد التأثير، وعما يحتاجه الفريق للفوز على النادي الباريسي، قال: نحتاج جهود كل اللاعبين، وليس ميسي وحده، وأتمنى أن يكونوا في أفضل فورمة.