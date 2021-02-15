اتحاد الكرة يبدأ تفعيل اتفاقية التعاون مع نظيره العراقي

دبي (الاتحاد)

بدأ اتحاد كرة القدم تفعيل اتفاقية التعاون مع نظيره الاتحاد العراقي، من خلال الاستعانة بالكوادر التدريبية الإماراتية في عملية تدريب وتطوير مدربي أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية العراقية، وإعداد المناهج التدريبية لاعتمادها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنيل استقلالية التعليم الذاتي.

وسيقوم عبدالله حسن مدير التدريب في الاتحاد بوضع المناهج الخاصة بالدورات والورش التدريبية الخاصة بالكوادر الفنية العراقية وغيرها، من خلال سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الإدارة الفنية بالاتحاد العراقي.

ويؤكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، حرص الاتحاد على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الاتحادات بشكل عملي، من خلال تبادل الخبرات والزيارات، مشيراً إلى أن استعانة الاتحاد العراقي بالمحاضر الوطني عبدالله حسن خطوة إيجابية؛ نظراً لما يتمتع به من خبرات في مجال التعليم، إضافة إلى عضويته في اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي.

وأشار الأمين العام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة فعاليات مختلفة بين الاتحادين، منها إقامة مباريات ودية بين منتخبات المراحل السنية، وعقد ورش تدريبية في مختلف التخصصات.