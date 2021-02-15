دوري الأبطال يعود «غريب الديار» بظهور «بوشكاش» وغياب «نيمار»

مراد المصري (دبي)

تعود منافسات دوري أبطال أوروبا بعد توقف للانطلاق مجدداً مع الأدوار الإقصائية التي تنطلق بذهاب الدور الثاني، ويرفع فيها عدد من الأندية الأوروبية شعار «غريب الديار» جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ستجعل عدداً منها تخوض المباريات على ملاعب محايدة جراء قواعد حظر السفر المشددة في بعض الدول.

وستكون البداية غداً مع مواجهة لايبزيج الألماني مع ليفربول الإنجليزي في العاصمة المجرية بودابست، بسبب الإجراءات المشددة في ألمانيا التي اضطرت لايبزيج للجوء إلى أرض محايدة، حيث ستقام المباراة على ملعب يعيد الذكريات إلى دوري أبطال أوروبا، يحمل اسم الأسطورة «بوشكاش» اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد الإسباني، الذي توج معه بلقب هذه المسابقة ثلاث مرات بين عامي 1959 و1966.

وفيما يعود ظهور «بوشكاش»، فإن البرازيلي نيمار يسجل الغياب الكبير عن العودة إلى ملعب «كامب نو»، حيث سبق أن صنع مجده الكروي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يجعل المهمة أصعب على فريقه باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة الإسباني، حيث عاش كابوس الإقصاء بـ «ريمونتادا» تاريخية عام 2017، لكن الظروف تغيرت بالنسبة للفريقين، فيما يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم «البلوجرانا» حاضراً منذ تلك الموقعة الشهيرة، وهو الذي يقدم أفضل مستوياته في الوقت الحالي، واستعد لهذا اللقاء بتسجيل ثنائية في شباك ديبورتيفو ألافيس في الدوري المحلي.

وفي المواجهات المباشرة، حقق الفريق الفرنسي الفوز 3 مرات وتعادلا 3 مرات، فيما حقق برشلونة 4 انتصارات، منها الانتصار الكبير 6 - 1 في ليلة «الريمونتادا»، علماً بأن باريس سان جيرمان سبق أن أقصى برشلونة من الدور ذاته في موسم 1994 - 1995، عندما كان الهولندي رونالد كومان مدرب «البلوجرانا» لاعباً في صفوف الفريق.