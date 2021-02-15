التعادل يحسم قمة العين والشارقة في «دوري 21»





معتصم عبدالله (دبي)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة العين «المتصدر» أمام ضيفه الشارقة «الوصيف» في انطلاقة الجولة 16 لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً والتي أقيمت اليوم على ستاد خليفة بن زايد بالعين.

افتتح خليفة سمبيج التسجيل للضيوف في الدقيقة 54، ليدرك «البديل» عيسى خلفان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 38 نقطة محافظاً على صدارة الترتيب والشارقة في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 32.

وفرض شباب الأهلي «الخامس» برصيد 28 نقطة التعادل الإيجابي أمام مضيفه الوحدة «الثالث» برصيد 32 نقطة، بنتيجة 1-1 ضمن الجولة ذاتها، وتقدم مبارك سالم للعنابي بالهدف الأول في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المهاجم «المقيم» يوري سيلفا التعادل للفرسان في الدقيقة 5+90، وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافع زايد الحارثي في الدقيقة 85.

وفي بقية المباريات، عزز سيد خميس مهاجم بني ياس صدارته لقائمة هدافي دوري تحت 21 برصيد 12 هدفاً بعدما سجل «ثنائية» في فوز فريقه العريض أمام ضيفه خورفكان 5-1، وشهدت المباراة طرد محمد الحمادي قائد «النسور» بالإنذار الثاني في الدقيقة 82، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، مقابل 13 لخورفكان صاحب المركز الـ 11.

في المقابل تغلب عجمان على حتا 3-2، وشهدت المباراة بطاقة حمراء ثالثة في انطلاقة الجولة نالها شهاب الرئيسي مدافع «البرتقالي» في الدقيقة 82 بعد نيله الإنذار الثاني، ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن مقابل 12 لحتا في المركز الـ12.



