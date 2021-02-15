خالد عيسى.. «عودة الأخطبوط»

دبي (الاتحاد)

عاد خالد عيسى حارس مرمى العين في مباراة قمة الجولة الـ16 أمام الشارقة المتصدر، فعادت الأفراح، وعادت التصديات «الأسطورية» لحارس ينثر الإبداع، فاستحق عن جدارة، لقب نجم الجولة بلا منازع.

وتألق «الأخطبوط العيناوي»، أمام التسديدات الشرقاوية الصاروخية التي أُطلقت عليه خلال المباراة، ولكنه استطاع أن يواصل إبداعاته وتصدياته الاستثنائية، ليس باليد والقدم فقط، ولكن حتى بالوجه، وهكذا كان أداؤه «بياض وجه» في نظر جماهير الأمة العيناوية، في مباراة شهدت تألقاً لحارس مرمى، كان ولا يزال، عملاقاً عند المقابلات الكبيرة، وهكذا استحق عيسى أن تتغنى به الجماهير العيناوية في ليلة إسقاط «الملك»، وإنهاء «عقدة العنبري»، الذي لم يخسر قبل مباراة الجولة 16 أمام العين في سابق الجولات.

الموسم الحالي بشكل عام، شهد تألقاً لافتاً للحارس الأول، ولكن تواضع الأداء من «الزعيم» وابتعاده عن المنافسة والسقوط في بعض المباريات، حال دون الإشادة بما يقدمه الفتى خالد.

وشارك عيسى في 14 مباراة الموسم الجاري بإجمالي 1260 دقيقة، تصدى خلالها لـ44 تسديدة أو بالأحرى «فرصة هدف»، وهو رقم يعكس حجم مساهمة اللاعب في الحفاظ على مسار فريقه «بقدر الإمكان» في معدلات أفضل، خصوصاً خلال الجولات التي شهدت مواجهات كبيرة، بينما نجح في تحقيق 4 «كلين شيت» في مسيرته في الدوري هذا الموسم.



