11 فريقاً في بطولة الشرطة للرماية بالخضيرة

الشارقة (وام)

افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بطولة الشرطة للرماية السنوية رقم /39/، والتي ينظمها إتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها شرطة الشارقة بميادين الرماية بالخضيرة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية عالية المستوى تتماشى مع توجهات الدولة في الحد من جائحة كورونا، وتراعي صحة وسلامة جميع المشاركين، وذلك خلال الفترة من 15- 24 من فبراير الجاري، بمشاركة /11/ فريقاً يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية.

حضر الافتتاح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد وليد سالم قائد كلية شرطة أبوظبي عضو اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية- قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية.

واشتملت منافسات اليوم الأول على مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئة /رجال -سيدات - ضباط/ التي تعزز من مهارة الرماة عند مواجهة السيناريوهات المختلفة التي قد تتطلب طبيعة عملهم التعامل معها.

وشاركت في مسابقة اليوم الأول جميع الفرق حيث أظهر رماتها مستوىً متميزاً ومنافسة مثيرة فيما بينهم، حيث تتواصل المنافسة على السيناريو الأول من المسابقة لمدة ثلاثة أيام تعقبه المنافسة على السيناريوهات الأخرى المدرجة بجدول البطولة.

ورحب الزري بالفرق المشاركة ببطولة الشرطة السنوية للرماية في دورتها الـ /39/ لعام 2021 م من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، معرباً عن سعادته واعتزازه بأوجه التعاون المشترك بين شرطة الشارقة واتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في كافة المجالات، خاصة في مجال العمل الرياضي، حيث نتشرف باستضافة بطولة الشرطة للرماية التي تنظمها وزارة الداخلية سنوياً انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واهتمامه الكبير بمختلف أنواع الرياضات الشرطية لما تحققه من أثر ايجابي في إعداد أبنائه العاملين بوزارة الداخلية بالشكل الأمثل، وتمكينهم من أداء مهامهم بمهارة واقتدار.