«ليما 115» يتجاوز فيصل ويهدد عبدالله وعزوز

معتصم عبدالله (دبي)

تجاوز فابيو ليما قائد الوصل، فيصل خليل نجم الأهلي السابق في سباق الهداف التاريخي لدوري الإمارات، بعدما رفع رصيده الشخصي إلى 115 هدفاً بقيادته «الإمبراطور» للفوز أمام غريمه النصر في «ديربي بر دبي»، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

وحسم ليما قمة ختام الجولة بتسجيله هدف المباراة الوحيد من تسديدة بيسراه في الدقيقة 76، لينهي صيام نحو 537 دقيقة في المواجهات أمام «العميد» في الديربي بعد صيامه عن التسجيل في آخر 5 مباريات، قبل أن يعود ويحتفل بهدفه الثامن في شباك النصر، والعاشر في سجله في الدوري للموسم الحالي 2020- 2021.

ورفع ليما بفضل أهدافه الـ10 في الدوري خلال 13 مباراة رصيده الإجمالي إلى 115 هدفاً خلال 7 مواسم منذ ظهوره الأول بالقميص الأصفر موسم 2014- 2015، ليحتل المركز الثامن في قائمة «توب تن» متقدماً بفارق هدف على فيصل خليل، والذي سجل 114 هدفاً.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «هداف الوصل» في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، للاستمرار في سباق الهدافين التاريخيين لدوري الإمارات، بعدما بات على بُعد هدفين فقط من معادلة أرقام الثنائي أحمد عبدالله نجم العين السابق، وعبدالعزيز محمد نجم الشارقة السابق بعدما سجلا 117 هدفاً.

وخلافاً لمواسمه الماضية مع الوصل، والتي جمع فيها ليما ما بين مهارة صناعة الأهداف والتسجيل، يخلو سجل أرقام ليما في الموسم الحالي من صناعة الأهداف لزملائه رغم استمرار تميزه في التسجيل بعدما وصل معدله التهديفي إلى 0.77 في المباراة، وجاءت أهداف ليما الـ10 في الدوري بالقدم اليسرى، سجل من بينها 3 اهداف من علامة الجزاء.