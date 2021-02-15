أبوظبي تستضيف بطولة العالم للترايثلون نوفمبر 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون عن الموعد الجديد لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، والتي ستقام خلال الفترة يومي الجمعة والسبت 5 و 6 نوفمبر من العام الجاري، بعد أن شهد العام الماضي تأجيلها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة آلاف المشاركين.

وصادق المجلس التنفيذي العالمي للترايثلون بالإجماع على تنظيم البطولة المرتقبة في نوفمبر المقبل، ليكون الحدث استعداداً مهماً لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون، والمقررة في نهاية موسم الترايثلون عام 2022.

وتقام البطولة المرتقبة ضمن أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، ووفقاً لبروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، حفاظاً على سلامة جميع المشاركين فيها أو في سباقاتها المجتمعية لمختلف الفئات العمرية التي تقام على هامشها.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية استضافة الحدث العالمي المميز، واعتباره محطة تحضيرية مهمة لاستضافة الحدث الأكبر في العام 2022 وهو نهائيات كأس العالم للترايثلون، بما يعكس المكانة المرموقة لأبوظبي على صعيد احتضان أهم ونخبة الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال: «نحن على أتم الاستعداد لاستئناف استضافة البطولات العالمية المرموقة ومنها بطولة الترايثلون، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المحيطة والإجراءات المتعلقة بالمرحلة الراهنة، في الوقت الذي تشهد فيه هذه البطولة مشاركة الآلاف، سواء في المنافسات الرئيسية أو في السباقات المجتمعية.»

وأضاف العواني قائلاً: «سعداء باستئناف موسم رياضة الترايثلون خلال شهر مايو القادم في مدينة تشنغدو الصينية، ومستعدون لاستضافة مبهرة لبطولة العالم في نوفمبر المقبل، والنهائيات في ختام موسم 2022».

ومن المقرر استئناف روزنامة سلسلة بطولات العالم للترايثلون في الأول من مايو المقبل في مدينة تشنجدو الصينية، لتنتقل بعد ذلك إلى يوكوهاما اليابانية 15 مايو، وفي الشهر التالي تستضيفها ليدز في المملكة المتحدة البطولة، قبل العودة إلى مونتريال 26 – 27 يونيو، ثم تحتفل هامبورج في 10 يوليو باستضافة نسختها العشرين باعتبارها موطناً لسباقات الترايثلون العالمية، ثم تستعيد إدمونتون الأضواء مرة أخرى باستضافة نهائيات كأس العالم في 17-22 أغسطس لتتويج أبطال العالم للترايثلون 2021، وينطلق موسم الترايثلون مرة أخرى في برمودا في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، قبل أن تختتم سلسلة بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي نوفمبر المقبل.