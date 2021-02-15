«الغيابات الطويلة» تعرقل «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

بانضمام الأوزبكي عزيز جانييف إلى قائمة المصابين الذين يغيبون لفترة طويلة عن الملاعب، ترتفع قائمة نجوم شباب الأهلي الذين أبعدتهم الإصابة عن قائمة الفريق هذا الموسم، والتي تضم أيضاً وليد حسين، وليوناردو دي سيوزا.

وأظهرت الكشوفات الطبية التي أجراها جانييف تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، حيث سيخضع خلال الأيام المقبلة إلى جراحة ويغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم.

وسبق أن تعرض وليد حسين أيضاً إلى كسر في الكاحل وأجرى جراحة ناجحة الشهر الماضي، وقبله البرازيلي ليوناردو الذي تعرض إلى إصابة خلال التدريبات وأجرى جراحة في البرازيل، لكنه لم يعد إلى التدريبات إلى الآن. كما سبق لفريق «الفرسان» فقدان نخبة من النجوم المميزين هذا الموسم لفترات طويلة مثل البرازيلي إدواردو، والأرجنتيني كارتابيا، ولاعب الرأس الأخير هيلدون راموسم، بالإضافة إلى يوسف جابر ووليد عباس ومحمد مرزوق وأحمد خليل، مما أثر بشكل واضح على عدم استقرار التشكيلة، وتذبذب نتائج الفريق، والابتعاد عن المراكز المتقدمة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

ويعول الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، على العدد الكبير من اللاعبين الذي يمتلكه شباب الأهلي، للحفاظ على سلسلة النتاج الإيجابية التي يعيشها الفريق بعدم الخسارة في ثماني مباريات متتالية في جميع المسابقات، وبالتالي مواصلة المنافسة بجدية على الألقاب والبطولات، خاصة في كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، اللذين يعول كثيراً عليهما في بقية مشوار الموسم.