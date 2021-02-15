غنتوت والحبتور نهائي مبكر في افتتاح كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق غدا منافسات كأس دبي «ايفزا» الذهبية للبولو في نسختها الثانية عشر، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 8 فرق، بمعدل هانديكاب 18 جولاً، وتشهد ضربة البداية مواجهتين الأولى تجمع بين بنجاش وايفزا ويلتقي في «الثانية» غنتوت والحبتور في نهائي مبكر للبطولة، بما يضمه كلا الفريقين من كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرة على المستوى المواطنين والأجانب، فيما يلتقي الأربعاء ذئاب كافو مع زيدان والإمارات مع أبوظبي.

وأعرب محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته، بإقامة كأس دبي ايفزا الذهبية 2021 للبولو، وتوقع الحبتور أن تكون النسخة الـ12 استثنائية بكل المقاييس.