24 مباراة في «عمالية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات الأسبوع الثاني للبطولة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في منتزه الشارقة الوطني، منافسات مثيرة في 24 مباراة أقيمت في كرة القدم وكرة السلة والهوكي والكريكت.

حضر المنافسات سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وأشاد بمستوى منافسات البطولة التي تتواصل للعام الرابع على التوالي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بتوفير بيئة عمل لائق في إمارة الشارقة، مؤكداً نجاح البطولة في تأسيس روابط قوية للعلاقات الوطيدة بين مختلف جهات العمل في الإمارة، بما يؤكد ما تشكله من تأثير إيجابي على المستهدفين منها.