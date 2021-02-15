«ربان» يكسب الرهان في مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حلق المهر الرمادي «ربان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل وقيادة أنطونيو فريزو، بسباق مدينة خليفة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم الاحد ضمن فعاليات السباق العاشر لمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وقدم ابن «عزام الزبير» فاصلاً من الإثارة في السباق البالغ طوله 1200 متر، قبل أن يتوج جهوده بالتفوق بفارق 2.75 طول عن «زينهم»، مسجلاً زمناً وقدره 1:19:22 دقيقة.

ولمع بريق الفارس الأيرلندي تاج أوشي من خلال الرباعية «سوبر هاتريك» التي سجلها، وابتعد بها عن منافسيه في بطولة الفرسان، وبدأ أوشي مسلسل انتصاراته عبر «جبل عيني» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر على لقب الشامخة، حيث تفوق بفارق 1.5 طول عن «واعظ»، مسجلاً 2:28:89 دقيقة.

وحقق أوشي الفوز الثاني عبر «اباهي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومسجلاً 2:31:88 دقيقة.

وواصل الفارس أوشي تألقه بالفوز الثالث على صهوة «ماكرة» مانحا خالد خليفة النابودة وإرنست اورتيل الثنائية، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب مدينة زايد، متفوقاً بفارق رأس عن «هزيم الرعد»، ومسجلاً 1:45:76 دقيقة.

وكانت الرباعية للفارس أوشى جاءت في ختام الحفل على لقب سويحان لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، حين قاد الجواد «لو اوف بيس» لناصر عسكر، وإشراف ساتيش سيمار، ومسجلاً 1:37:54 دقيقة.

وكان الجواد «المبهر» قد منح الثنائية للخيالة السلطانية العمانية بإشراف إبراهيم الحضرمي، حين قاده الفارس البولندي اشتيبان مازور للفوز بالشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب مدينة شخبوط، ومسجلاً ومناً وقدره 1:18:41 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.