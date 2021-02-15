الظفرة و«أف 3» والوصل في صدارة «نخبة الصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم الفائزين بأشواط «النخبة» التي تعد الأقوى ومسك ختام موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور، وذلك ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية، وكرم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الثمانية التي تنافس فيها نخبة الصقارين بـ 258 طيراً حققت أغلبيتها أفضل النتائج في 106 أشواط أقيمت خلال موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور «التلواح».

وعلى صعيد النتائج، كسب الظفرة المراكز الثلاث الأولى في شوط فرخ الشيوخ، بوساطة الطير «إس 92» بزمن 17,339 ثانية، والطير «إس 81» بـ 17,342 ثانية، وثالثاً «إس 82» بـ 17,621 ثانية.

وفاز «أف 3» بشوط جرناس الشيوخ، بالطير «3» بزمن 17,049 ثانية، كما نال الفريق المركز الثاني بالطير «ضو» بـ 17,051 ثانية، وجاء الظفرة ثالثاً بالطير «85» بـ 17,315 ثانية.

وكسب فريق الوصل شوط فرخ حر أول، بالطير «ذهب» بزمن 19,631 ثانية، وثانياً الشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالطير «عنتر» بـ 19,847 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «إتش 01» بزمن 20,355 ثانية.

وفاز راشد غصاب بالخالص بشوط فرخ شاهين أول، بالطير «غبه» بزمن 18,385 ثانية، يليه «أم أر أم» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «إس إن 9» بزمن 18,544 ثانية، والطير «الموس» بزمن 18,768 ثانية.

وحقق عبدالله خلفان القبيسي، المركز الأول في شوط فرخ العامة مفتوح، بالطير «الصعب»، يليه سيف جمال الحريز بالطير «35»، وثالثاً فريق دبي بالطير «العوير»، وكسب خالد ناصر الهاجري شوط جرناس العامة مفتوح، بالطير «ياس»، يليه محمد خليفة المنصوري بالطير «براق»، وثالثاً خالد ناصر الهاجري بالطير «تمام».

وفاز أحمد محمد المرر بشوط فرخ العامة ملاك، بالطير «سويد»، يليه سعيد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «الذيبه»، وثالثاً سلطان راشد المنصوري، وكسب سلطان راشد المنصوري، شوط جرناس العامة ملاك، بالطير «ذهب»، يليه حميد محمد الطاير بالطير «النخبة»، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير «جلمود».

وتختتم منافسات موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور بإقامة أشواط اليوم الثاني لـ «الخليجين» المشاركين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أشواط فئات جير تبع وجير شاهين وشاهين، بواقع 6 أشواط في كل يوم، وبمجموع 12 شوطاً.