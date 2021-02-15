ثنائية لـ «الأريام» ومربط دبي في «دولية» أبوظبي لجمال الخيل

أبوظبي (وام)

خطفت الفرس «ع ج براكة» لمربط عجمان، الأضواء وسجلت أعلى معدل بلغ «93.08» نقطة، في افتتاح بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2021، بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 325 خيلاً. وشهدت منافسات اليوم الأول أيضاً ثنائية لكل من إسطبلات «الأريام» و«مربط دبي».

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الجمعية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وجاء تفوق الفرس «ع ج براكة» عندما أحرزت المركز الأول خلال شوط الأفراس عمر من 4 إلى 6 سنوات /أ/، وكانت المهرة «ايه اس شيخة» لأحمد محمد شليك الشميلي، قد استهلت الفعاليات، بتصدرها فئة المهرات عمر سنة /أ/ وحققت «91.21» نقطة.

وتصدرت «الأريام الظنة» لإسطبلات الأريام، فئة المهرات عمر سنة /ب/، وحصلت على «91.79» نقطة. وأحرزت «دي جوريه» لمربط دبي، المركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين /أ/ وسجلت «92.33» نقطة.

وأضافت «الأريام بنفسج»، الفوز الثاني لإسطبلات الأريام عندما نالت المركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين /ب/ مسجلة «92.92» نقطة، وتصدرت «ثريا الهواجر» لمربط الهواجر، فئة المهرات عمر 3 سنوات /أ/ وحصدت «92.68» نقطة.

وأكملت «دي فنانة» الثنائية لمربط دبي، عندما حلقت بالمركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات /ب/، وحققت «92.58» نقطة، واختتمت «إي اس شيخة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، منافسات اليوم الأول بالفوز بفئة الأفراس عمر من 4 إلى 6 سنوات /ب/ محققة «92.33» نقطة.

يشار إلى أن بطولة أبوظبي الدولية تستقطب نخبة من أبطال العالم، ومن أنقى سلالات الخيول العربية التي تمثل أفضل الإسطبلات المحلية والدولية والخيول المتأهلة من المنافسات الداخلية بالدولة، بعد أن استطاعت إثبات جدارتها خلال البطولات السابقة. ووجدت البطولة الأشادة من الكثير من الحكام الدوليين بما تشهده من جودة الخيول المشاركة في الدرجة الأولى، إذ أكدوا أن نوعية الخيل المتنافسة ضمن هذه المسابقة قلّما تجتمع في محفل واحد، على غرار بطولة العالم أو بطولة كأس كل الأمم.