الفجيرة يحرز لقب دوري الإمارات للمصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب مسابقة دوري أبطال الإمارات للمصارعة التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو السبت الماضي، بصالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، وشهدت مشاركة 50 لاعباً، وحصد فريق الفجيرة 9 ميداليات (5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، وحل في المركز الثاني فريق مركز الأنصار بالشارقة برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزيتان، وحل ثالثاً فريق أبوظبي برصيد فضية وبرونزية، بينما جاء في المركز الرابع فريق دبي برصيد ميدالية برونزية واحدة.

أما على مستوى الفردي، فقد تم توزيع 6 ميداليات ذهبية، نال منها فريق الفجيرة للفنون القتالية 5 ميداليات كانت من نصيب سيف مبارك في وزن تحت 57 كجم، ونوار عمار في وزن تحت 65 كجم، وعبيد راشد عبيد في وزن تحت 74 كجم، ونال ذهبية وزن تحت 86 كجم لاعب الفجيرة سلطان عيسى، بينما حقق زميله أحمد محمد خميس ميدالية الوزن الثقيل (125 كجم)، وأحرز الميدالية الذهبية السادسة إدريس محمد لاعب فريق الشارقة تحت 97 كجم.

وتم تتويج الفرق الفائزة بكؤوس البطولة والميداليات الملونة للمراكز الثلاثة لمختلف الأوزان، وتقديم درع خاص لمديرة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة لحسن استضافة البطولة وتوفير كل متطلبات النجاح، وأكدت البطولة التي قدمت عدداً من الوجوه الشابة عودة مصارعة الإمارات للنشاط من جديد، اعتماداً على قطاع المراحل العمرية الذي يسعى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي من خلاله لإعادة بناء اللعبة بما يضمن استمرارها بشكل مستقر.