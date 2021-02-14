الشارقة وشباب الأهلي في نهائي مكرر لدوري السلة

علي معالي (دبي)

للعام الثاني على التوالي، يلتقي الشارقة وشباب الأهلي في نهائي دوري رجال السلة، بعد تخطيهما للبطائح والنصر في نصف النهائي، ليؤكد الملك «حامل اللقب»، ووصيف الموسم الماضي أنهما الأقوى، وكان الفريقان قد كررا الانتصار في مباراتي الإياب حينما فاز الشارقة على البطائح بنتيجة 79- 63، وشباب الأهلي على النصر بنتيجة 92-79.

في المباراة الأولى استطاع الملك الشرقاوي تأكيد أفضليته في مباراة ديربي بالتفوق الواضح في الربعين الأول والثالث بواقع «24-12 و22-17»، خاصة أن لاعبي البطائح اكتفوا بنيل أفضلية خجولة في الربع الثاني «17-16»، والتعادل بنتيجة الربع الرابع «17-17» التي لم تكن كافية للبطائح للعودة بنتيجة المباراة.

وفي مباراة ثانية، نجح شباب الأهلي في تأكيد أحقيته ببلوغ النهائي، بعد أن أحكموا قبضتهم على مجريات لقاء النصر في الإياب، وبسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الفترات الأربع للقاء بواقع «27-22 و19-17 و21-18 و25-22».