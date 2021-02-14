كلباء يتوج بلقب بطولة الإمارات المفتوحة للجودو

كلباء (الاتحاد)

قبض نادي اتحاد كلباء على لقب بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي اتحاد كلباء ضمن برنامج الاتحاد لموسم الحالي، وحصد 15 ميدالية ملونة (7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات) في البطولة التي شهدت مشاركة 6 أندية مثلها 49 لاعباً.

وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية المنافس التقليدي لكلباء، بالمركز الثاني برصيد 5 ميداليات، منها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، فيما انتزع خورفكان المركز الثالث بفضية و3 ميداليات برونزية، وحل الشارقة الرياضي في المركز الرابع بذات الرصيد، وفصل بينهما المركز الخامس في ترتيب المراكز، أما المركز الخامس فكان من نصيب فريق الشارقة للدفاع عن النفس ثم الظفرة سادسا.

ونجح اتحاد كلباء في مواصلة تفوقه بفوزه حيث سبق له الفوز بلقب دوري أبطال الإمارات للشباب 2019، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولقب دوري كأس زايد الخير لعام 2018 للفرق لفئتي تحت 13 و14 سنة للناشئين، ويمثل هذا التفوق ترجمه للجهود الإدارية والفنية للنادي.

وفي ختام البطولة، قام محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة يرافقه الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد العزيز يوسف بوصيم مشرف الألعاب الرياضية بكلباء وعدد من الحضور، بتتويج الفائزين الأوائل وتبادل الدروع التذكارية مسكاً للاحتفالية.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، فريق اتحاد كلباء على فوزه بلقب البطولة التي جاء تنظيمها رائعاً على الرغم من الظروف الاستثنائية، وثمن الدرعي جهود إدارة اتحاد كلباء الذي واصل تفوقه الفني والتنظيمي، متمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم التوفيق من الفرق في بطولات الاتحاد المقبلة.