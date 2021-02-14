العطاس «المدافع الجوكر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أثبت جدارته في مركز «المدافع مساك»، كما يجيد اللعب في أماكن أخرى، أهمها الظهير الأيمن، إنه خالد العطاس الذي يعد أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم بني ياس بدرجة كبيرة، خاصة في الجوانب الدفاعية، ونجح المدرب الروماني دانييل إيسايلا في توظيفه بأكثر من مركز، ليعوض الغيابات في العديد من الأوقات.

وفي الفترة الأخيرة أظهر مدافع «السماوي» قدرة جديدة بصناعة الأهداف، وآخرها ما حدث في مباراة خورفكان، حيث صنع هدفي الفريق، رغم تعرضه للطرد من عرضيتين رائعتين بـ «المقاس»، الأولى من خلف المدافعين، أسكنها سلطان الشامسي المرمى، والثانية عكسها داخل المنطقة، لتصل إلى البرازيلي بيدرو هداف الفريق، ليودعها الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

تمريرات العطاس لم تكن في مباراة خورفكان فقط، ولكنه نجح من قبل في صناعة هدف لبني ياس، وكذلك لعب ثماني عرضيات نموذجية داخل المنطقة، ويحتل العطاس المركز الثاني بين صفوف «السماوي» في صناعة الأهداف بعد سهيل النوبي وسواريز اللذين يملكان 5 تمريرات حاسمة لكل منهما، فيما نجح خالد العطاس في صناعة ثلاثة.

ويمتاز مدافع «السماوي» بالألعاب الهوائية أيضاً، وكذلك القدرة على استخلاص الكرة، حيث إنه من أكثر لاعبي دوري الخليج العربي قطعاً لها «16 مرة».

وسبق وأن عبر إيسايلا عن سعادته بوجود خالد العطاس في «السماوي»، مؤكداً أنه لاعب رائع، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، مشيراً إلى أن وجود لاعبين من نوعية العطاس يمنحه الشعور بالراحة حتى وقت الأزمات والغيابات.