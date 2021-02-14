عبيد علي: «الإعصار» راجع نفسه بـ «الحقيقة الباردة»!

مراد المصري (دبي)

أكد عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن «الإعصار» لن يبالغ بفرحة الفوز الأول بدوري الخليج العربي، والذي جاء على حساب عجمان، وأن فريقه بحاجة إلى التركيز في المباريات المقبلة، ومواصلة العمل على تطوير أدائه.

وقال البدواوي إن الفوز بفضل تكاتف الجميع من لاعبين وإدارة وجهاز فني، ومع ذلك يجب مواصلة التركيز، وأن نتحدث بـ «واقعية»، ولا نقلل من جهد لاعبينا الذين قاتلوا طوال دقائق اللقاء، وفي المقابل فإن عجمان ارتكب «هفوات قاتلة». وكشف البدواوي أن سر التفوق يكمن في العمل على الجوانب المعنوية، عقب الخسارة بصعوبة أمام الوصل، والجانب البدني، منذ تولي الصربي فلاديمير المهمة، والعمل على رفع معدل التركيز في الشوط الثاني تحديداً، حيث كان حتا يخسر النقاط دائماً في النصف الثاني من المباريات.

وأشار إلى أن التصريحات السابقة للمدرب فلاديمير، عندما أكد أن فريقه غير جاهز للعب إلا 60 دقيقة، كانت بمثابة «الحقيقة الباردة»، التي لم يجامل فيها أحداً، وأحد أسباب مراجعة الكل لنفسه، ومضاعفة الجهود في الفترة الماضية، موضحاً أن المدرب ركز أحياناً على إقامة تدريبات بدنية لمدة أسبوع متواصل، من دون خوض مباريات ودية خلال فترات التوقف، لحرصه على الوصول إلى الجاهزية الكاملة، في الدور الثاني.