مانشستر يونايتد.. «النزيف» في «تعادل مخيب»!

لندن (أ ف ب)

اكتفى مانشستر يونايتد وصيف «جاره» السيتي الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل مخيب للآمال أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون وصيف متذيل الترتيب 1-1 قبل مواجهته الخميس أمام ريال سوسيداد الإسباني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وذلك ضمن منافسات «المرحلة 24» اليوم «الأحد».

سجل لأصحاب الأرض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان في الدقيقة 2، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديز لـ «اليونايتد» في الدقيقة 44.

وهو التعادل الثاني توالياً ليونايتد في الدوري، بعد تعثره على أرضه أمام إيفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.

وقدّم وست بروميتش خدمة لـ «السيتي» الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت، والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط «53 مقابل 46»، فيما بات فريق «الشياطين الحمر» تحت تهديد ليستر سيتي، إذ تساوى معه نقاطا بعد فوز الأخير على حامل اللقب ليفربول 3 - 1 في اليوم ذاته.

وفشل يونايتد في تكرار فوزه على وست بروميتش في المباراة الأخيرة التي جمعتهما على أرضه في نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز «مان يونايتد» بهدف نظيف سجله فرنانديز.

وقال مدرب «اليونايتد» أولي جونار سولسكاير «منحنا أنفسنا بداية صعبة»، وتابع: «لديك 90 دقيقة للتعويض ولإجراء تعديلات؛ لذا لا داعي للهلع، ولكن لا أعتقد أننا قمنا ببناء هذا الزخم إلا بعد فوات الأوان في الشوط الأوّل».

وأردف سولسكاير الذي شاهد فريقه يتأخر في النتيجة في 8 مباريات من مبارياته الـ 12 خارج ملعبه هذا الموسم «في الشوط الثاني كانت حركة المرور باتجاه واحد، ولكن في بعض اللحظات كان بإمكاننا أن نخسر المباراة».

وحافظ فريق «الشياطين الحمر» على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 19 الأخيرة في الدوري خارج أرضه «فاز في 13 وتعادل في 6)، إذ تعود الخسارة الأخيرة أمام ليفربول في يناير عام 2020.

وكان «اليونايتد» يمنّي النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسيداد في ذهاب الدور الـ32 من «يوروبا ليج» على ملعب «أليانز ستاديوم» الخاص بيوفنتوس الإيطالي في تورينو، وذلك بسبب منع القادمين من إنجلترا دخول إسبانيا تطبيقاً للقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.



