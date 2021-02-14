ريال مدريد يثأر من فالنسيا

مدريد (د ب أ)

واصل ريال مدريد صحوته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، إثر فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه فالنسيا «اليوم» الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد «المتصدر»، الذي مازال يملك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة، ثأر الريال من خسارته القاسية 1- 4 على يد فالنسيا في مباراة الفريق بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت بملعب «ميستايا»، معقل الفريق الأندلسي.