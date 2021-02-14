الفجيرة يتفوق على الظفرة في «مباراة متقلبة»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

تفوق الفجيرة على الظفرة 4-2، باستاد الفجيرة، اليوم «الأحد»، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وشهدت المباراة التي جاءت «متقلبة» 3 ضربات جزاء، وحالتي طرد، و6 أهداف، حيث بادر الظفرة بالتسجيل عن طريق هدافه بيدرو كوندي الذي أحرز «الثنائية» الأولى له بقميص الظفرة في الدقيقتين 7 و35 وكلاهما من ضربتي جزاء، أحتسبهما الحكم صلاح الملا، وقلص الفجيرة الفارق بهدف السويدي صاموئيل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني نجح الفجيرة، وعبر الثلاثي صاموئيل، وعلي عيد وأحمد الزيودي، في إضافة ثلاثة أهداف أحداهما من ضربة جزاء، ولعبت قرارات «الفار» دوراً كبيراً في طرد مدافع وحارس الظفرة، واحتساب ضربة جزاء لمصلحة «الذئاب»، وأخرى تم إلغائها لأن المخالفة حدثت خارج المنطقة، بجانب إلغاء هدف للفجيرة.

والمباراة هي الثانية على التوالي التي يفقد فيها الظفرة لاعبين بفعل الطرد، بعد أن كرر الفريق سيناريو لقاء الجزيرة السابق الذي شهد طرد الحارس خالد السناني والمهاجم ماكيتي ديوب.

وفي المقابل، حقق الفجيرة فوزاً غالياً هو الثالث للفريق في الدوري، ومن المفارقات أن كل انتصارات الفريق تحققت على ملعبه، حيث انتصر على شباب الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، وحتا بهدف ليصل إلى النقطة العاشرة مبتعداً عن المركز 13 الذي أصبح يحتله عجمان.