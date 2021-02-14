الجزيرة يعادل رصيد القمة في «حفل السداسية»

كلباء (الاتحاد)

حقق الجزيرة فوزه الأكبر هذا الموسم بـ «سداسية» نظيفة على حساب اتحاد كلباء، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم «الأحد»، في «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وضرب «فخر أبوظبي» عدة عصافير بـ «حجر» الفوز، حيث رفع رصيده إلى «النقطة 36» متساوياً مع الشارقة في الرصيد نفسه، لكن المواجهات المباشرة تجعل الصدارة من نصيب «الملك»، كما كان علي مبخوت كان على موعد جديد مع التألق بتسجيله «الهاتريك» الثاني له هذا الموسم، ليعتلي قمة قائمة هدافي دوري الخليج العربي منفرداً برصيد 14 هدفاً، ليعيد إلى الأذهان ذكريات موسم التتويج بلقب هداف البطولة، قبل أربعة أعوام برصيد 33 هدفاً، وهو الأعلى في موسم واحد من الذين حصلوا على اللقب، وكذلك عاد المدافع خليفة الحمادي بقوة بتسجيله هدفاً، وكذلك تقديم المستوى المتميز، فيما كان للواعد عبدالله إدريس نصيب بافتتاح الأهداف في الدقيقة الخامسة، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 22 نقطة.