الهلال يسقط في فخ الخسارة أمام ضمك

الرياض (د ب أ)

سقط الهلال في فخ الخسارة أمام مضيفه ضمك صفر-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم «الأحد»، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين ضمك بالفضل في الفوز إلى لاعبه فاروق شافعي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتوقف رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وسيطر الهلال على مجريات اللعب في أغلب الفترات، مستغلاً تراجع ضمك لوسط ملعبه واعتماده على الهجمات المرتدة.

وباستثناء بعض التصويبات من سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز التي تصدى لها الحارس مصطفى زغبة، أو خرجت بعيداً عن المرمى، والكرات العرضية التي تعامل معها المدافعون، لم تكن هناك خطورة حقيقية على مرمى ضمك.

في المقابل كان ضمك نادر الظهور في المناطق الهجومية، ولم يصنع سوى هجمتين فقط، الأولى عندما انفرد منصور حمزي بحارس الهلال حبيب الوطيان الذي تألق وحول تسديدة حمزي لركلة ركنية.

أما الفرصة الثانية فجاءت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وشهدت تسجيل الفريق لهدف التقدم، عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الهلال، ارتقى إليها فاروق شافعي، وقابلها بضربة رأس قوية، لتعانق كرته الشباك.

وفي الشوط الثاني، تراجع لاعبو ضمك لوسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الهلال، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، في المقابل كثف لاعبو الهلال من محاولاتهم الهجومية بحثاً عن تعديل النتيجة.

ولم يشكل الهلال أي خطورة حقيقية على مرمى ضمك، باستثناء فرصة واحدة كانت في الدقيقة 71، عندما مرر عبدالله الحمدان كرة بينية إلى أمير الكردي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت لركلة مرمى، في المقابل اكتفى فريق ضمك بإفساد هجمات الهلال لينتهي اللقاء بفوز ضمك 1- صفر.



