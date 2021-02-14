اتفاق ينقل بيدرو إلى الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» من مصادر مطلعة، أن اتفاقاً بين الظفرة والوحدة يقضي بانتقال البرازيلي جواو بيدرو «المعار» لبني ياس، إلى «العنابي» بصفة نهائية، بعد أن تنتهي إعارته، بعقد لأكثر من موسم، في يونيو المقبل، وملامح الصفقة تحددت بين الناديين واللاعب المرتبط بعقد مع «الفارس» حتى «صيف 2023».

ويعتبر جواو بيدرو «27 عاماً»، من أبرز مهاجمي دوري الخليج العربي، حيث يتربع على صدارة الهدافين، برصيد 12 هدفاً، أحرزها في 15 مباراة خاضها بقميص «السماوي» هذا الموسم، بجانب إحرازه العدد نفسه في الموسم الماضي «الُملغى»، خلال 17 مباراة مع الظفرة.

وكان بيدرو مرشحاً بقوة للانتقال إلى الوحدة بداية الموسم، قبل أن يتم التعاقد مع السلوفيني تيم ماتافز، كما أن هناك حديثاً معروفاً للصربي فوك رازوفيتش مدرب «أصحاب السعادة» الحالي و«الفارس» السابق قبل رحيله عن الأخير في أحد المؤتمرات، عندما قال إن بيدرو سيرحل معي إلى أي فريق أدربه مستقبلاً.

وتقطع الصفقة في حال اكتمالها رسمياً في الفترة المقبلة، الطريق على عدد من المنافسين لشراء بطاقة اللاعب من الظفرة من داخل الدولة وخارجها.