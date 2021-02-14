العين يقلب موازين الدوري في «القمة 90»

علي معالي (دبي)

شهدت «القمة 90»، نجاح العين في قلب موازين دوري الخليج العربي لكرة القدم مجدداً، بفوز مثير على الشارقة «حامل اللقب» 2-1، في مباراة فتحت الأبواب على مصراعيها أمام عدد من الفرق للدخول في أجواء سباق اللقب بمنتهى القوة.

وفي المواجهات المباشرة، وصل «الزعيم» إلى «الانتصار 30» على «الملك» في مباراة حملت «الرقم 300» للعين في دوري المحترفين، وما زال تفوق الشارقة أفضل على منافسه بـ 34 فوزاً، إلا أن أهداف «البنفسج» أكبر «136 هدفاً مقابل 123 هدفاً لـ «الأبيض».

ورغم أن الخسارة تعد الأولى للمدرب عبدالعزيز العنبري أمام العين، منذ أن تولى تدريب الشارقة، فإنها جاءت في توقيت صعب لـ «الملك» الذي يتراجع مستواه بشكل لافت للنظر، ولعل أبرز دليل على ذلك ما قاله العنبري نفسه: نعيش أصعب المراحل على مستوى بعض اللاعبين، وعلينا أن نبحث عن كيفية التركيز، وأن يلتف الجميع حول الفريق في هذه الفترة المهمة، ليس فقط على مستوى الدوري، بل كل البطولات التي نشارك فيها.

وفتحت المباراة الحديث عن أداء البرازيلي إيجور كورونادو، لدرجة أنه كان بمثابة «الحاضر الغائب»، وهو ما يرسم العديد من علامات الاستفهام عن مستوى اللاعب هذا الموسم، مقارنة بما كان يقدمه في موسم تتويج الشارقة بلقب الدوري.

وفي المقابل، يعد خالد عيسى حارس العين واحداً من أهم نجوم المباراة، لدوره البارز في التصدي لكرات عدة خطيرة، كانت كفيلة بتغيير النتيجة، وكان النجم المتألق واقعياً في حديثه بعد المباراة، حيث قال: ليس معنى أن العين حقق الانتصار أن مشاكله انتهت، ولكن الفريق ما زال به العديد من «الثغرات» التي يجب علينا علاجها، ونعتذر لجماهير العين على ما قدمناه من أداء لا يليق في الفترات الماضية.



