شباب الأهلي «الحلقة الثامنة» في «مسلسل التعادلات»

منير رحومة (دبي)

واصل شباب الأهلي مسلسل التعادلات، بالوصول إلى التعادل الثامن هذا الموسم، خلال 16 جولة فقط، من دوري الخليج العربي، ليصبح بذلك أكثر الفرق تعادلاً حتى الآن، حيث يأتي بعده العين والوحدة بستة تعادلات لكل منهما.

وخسر «الفرسان» 16 نقطة، في مشوار المنافسة على المراكز المتقدمة، حيث تعادل في 4 مباريات على ملعبه، ومثلها خارجه، مقابل 6 انتصارات فقط وخسارتين، علماً وأنه لم يتعادل إلا في مباراتين، خلال الموسم الماضي الذي احتل فيه «وصافة» الدوري خلف الشارقة.

يذكر أن أعلى عدد من التعادلات سجله الفريق، كان خلال موسم 2017-2018، في 10 مباريات، عندما أنهى الموسم في المركز الخامس.

وبالتعادل أمس الأول أمام الوحدة، توقفت مسيرة الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق في جميع المسابقات، بفوزه في المباريات السبع الأخيرة التي خاضها، ليفقد نقطتين مهمتين في سباق اللحاق بفرق المقدمة، خاصة بعد خسارة الشارقة متصدر الترتيب.

ويواجه شباب الأهلي مشكلة حقيقية في الجولات المقبلة، بسبب كثرة الغيابات، حيث يفقد جهود 7 لاعبين في المواجهة المقبلة، وهم الحارس ماجد ناصر، والأرجنتيني كارتابيا، وماجد حسن، ويوسف جابر، ووليد حسين، وعزيز جانييف، وعبدالله النقبي الذي حصل على بطاقة طرد، الأمر الذي يتطلب تجهيز الصف «البديل» للاستعانة به في بقية المشوار، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة 22 فبراير الجاري أمام بني ياس، ضمن نصف نهائي كأس رئيس الدولة.



