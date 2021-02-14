بوكيتينو: نيمار «ليس هروباً» من برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فريقه في «كامل العدة»، لمواجهة برشلونة في عقر داره بـ «الكامب نو»، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وأضاف بوكيتينو في تصريحات نقلت صحيفة «ليكيب» مقتطفات منها: ما يشغلني حاليا هو استشفاء اللاعبين بدنياً وذهنياً، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في مباراة نيس ضمن «الجولة 25» للدوري الفرنسي، أما على المستوى التكتيكي والخططي، لن نستطيع أن نفعل الكثير على أرض الملعب، لأن الوقت ضيق، ولهذا أعتمد على الفيديو لتحفيظ اللاعبين لأدوارهم، في ضوء السيناريوهات المختلفة للمباراة.

وقال: المباراة مهمة، ونسعى للفوز على برشلونة في عقر داره، لمواصلة مسيرتنا في البطولة، رغم الغياب المؤثر للنجم البرازيلي نيمار.

وأبدى بوكيتينو سعادته بالمستوى الذي وصل إليه المهاجم الإيطالي مويز كين، في ظل غياب نيمار وأنخيل دي ماريا عن مباراة برشلونة للإصابة، وشدد على أن كين قادر على اللعب في مختلف مراكز الهجوم، سواء في الجناحين أو في العمق.

ورداً على سؤال بشأن مدى جاهزية لاعب الوسط ماركو فيراتي للمباراة، قال بوكيتينو: بدأ التدريب الجماعي، ولكنه مازال يشعر بألم خفيف، ونرى مدى إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها.

ورداً على سؤال بشأن ما تردد عن هروب نيمار من المباراة لعدم مواجهة ناديه السابق، قال بوكيتينو: نيمار مصاب فعلاً ولا يتهرب، بل كان يتطلع بشغف لخوض هذه المواجهة المهمة.

وعن الأداء العام للاعبي الفريق قبل مواجهة «الصدمة» ضد «البارسا»، قال بوكيتينو: أداؤهم احترافي وقوي، وظهر ذلك واضحاً في مباراة نيس الأخيرة في الدوري رغم صعوبتها، ورغم الغيابات، وأنا راضٍ تماماً عن فريقي، وسنكون جاهزين لموقعة «كامب نو».



