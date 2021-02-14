ميسي يعادل «تشافي 505» في «الليجا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

خاض النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة, مباراته رقم 505 في الدوري الإسباني «الليجا» أمام ألافيس في «الجولة 23»، وسجل هدفين من الأهداف الخمسة لـ «البارسا».

وعادل «البرغوث» بذلك رقم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز أسطورة «البارسا» في عدد المباريات التي يخوضها لاعب في «الليجا». وما زال تشافي يحتفظ برقم قياسي آخر، هو المشاركة في أكبر عدد من المباريات في مختلف المسابقات برصيد 767 مباراة، مقابل 759 مباراة لـ «البرغوث».

وإذا ما شارك ميسي في مباراة «الجولة 24» لـ «الليجا» ضد قادش يوم الأحد المقبل، فإنه يصبح اللاعب الوحيد في برشلونة، الذي يصل إلى رقم 506 مباريات في الدوري الإسباني.

يذكر أن ميسي لعب أول مباراة له في «الليجا» يوم 16 أكتوبر 2004، في «ديربي» المدينة ضد إسبانيول، حيث شارك في الدقيقة 82 من المباراة بديلاً لنجم الوسط البرتغالي ديكو، وكان عمر «البرغوث» وقتها 17 سنة و3 أشهرو22 يوماً.