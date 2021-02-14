«الصقور» يُحلق في «الهواة» بفارق «الأجنحة الثلاثة»!

وسع الإمارات متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الفارق بينه وأقرب مطارديه، إلى ثلاث نقاط، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الذيد بهدف، إلى فوز 2-1 ضمن «الجولة 12»، والتي شهدت تعثر ملاحقيه العروبة «الوصيف»، بالتعادل مع دبا الفجيرة 1-1، والبطائح «الثالث» أمام مضيفه الحمرية 2-2، في الوقت الذي تفوق فيه دبا الحصن على مصفوت 1-0، والتعاون على مسافي 2-1.

وباستثناء مصفوت «الصائم الوحيد» سجلت كل الفرق هدفاً على الأقل، في انطلاقة الدور الثاني «الجولة 12» التي شهدت تسجيل 13 هدفاً.

وقلب «الصقور» الطاولة على ضيفه الذيد، بعدما تقدم الأخير بهدف عدنان البلوشي في الدقيقة 13، والذي انتهى عليه الشوط الأول، لينجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل، مع انطلاقة الحصة الثانية عن طريق هدافه دييجو فارياس في الدقيقة 49.

وأضاف ياسين البخيت الهدف الثاني في الدقيقة 54، وهو الأول للبخيت بقميص «الصقور» في مباراته الثانية مع الفريق، وشهدت المباراة طرد مازن البلوشي مهاجم الذيد في الدقيقة 70، ليرفع الإمارات رصيده إلى 24 نقطة، وبقى الذيد في المركز الأخير برصيد «نقطة».

وأوقف دبا الفجيرة سلسلة انتصارات مضيفه العروبة المستمرة، في الجولات الخمس الماضية، بعدما نجح في فرض التعادل الإيجابي 1-1، على ملعب المنافس باستاد خليفة بن زايد، وافتتح فيكتور نوانيري «هداف الدوري» التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 38، وأدرك المدافع بدر بلال التعادل لـ «النواخذة» في الدقيقة 51، ليرفع العروبة رصيده إلى 21 نقطة واحتفظ ب «وصافة» الترتيب، مقابل 18 نقطة لدبا الفجيرة الرابع.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة الحمرية والبطائح، وسجل الضيوف هدف التقدم بوساطة ويليام أوسو، في ظهوره الأول مع الفريق في الدقيقة 13، وعاد أصحاب الأرض في الشوط الثاني لتسجيل هدفين على التوالي عن طريق «البديل» تافادزوا في الدقيقة 73، والقائد فانيفا تسيما في الدقيقة 87، قبل أن ينقذ البرازيلي ويندرسون فريقه البطائح من الخسارة، بإدراكه التعادل في الدقيقة 94، ورفع البطائح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث مقابل 17 نقطة للحمرية السادس.

وقاد هدف البرازيلي ماركوس سوزا في مباراته الثانية بقميص دبا الحصن فريقه للفوز على ضيفه مصفوت 1-0، وسجل المدافع المقيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، ليرفع الحصن رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس مقابل 9 نقاط لمصفوت صاحب المركز قبل الأخير.

وحول التعاون تأخره أمام مضيفه مسافي بهدف ماريوس اوبيكوب في الدقيقة 30، إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» معتصم ياسين في الدقيقة 45، والبرازيلي جيلسون داسيلفا في الدقيقة 67، ليرفع أصحاب الأرض رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن مسافي التاسع.



