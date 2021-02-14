«فخر الأجيال للصيد بالصقور».. منصة المواهب

دبي (الاتحاد)



ظهرت مواهب الصقارين الناشئين الذين تميزوا بمهاراتهم في التفوق وحصد «الناموس» خلال أشواط فئة الناشئين التي أقيمت السبت ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتترقب مسك الختام خلال اليومين المقبلين بإقامة أشواط فئة «الخليجين».

وشهدت أشواط «الناشئين» تحليق 245 صقراً في سماء البطولة بكل روعة وإبداع وأسفرت نتائج الأشواط الثمانية التي أقيمت للناشئين، عن فوز راشد حمدان الكندي، بشوط تبع فرخ رئيسي، بالطير «2»، وفاز حمدان بن مجرن المرر بشوط جير تبع فرخ رئيسي، بالطير «مدريد 121»، وحقق محمد عمران النعيمي المركز الأول في شوط تبع جرناس رئيسي بالطير «الذيب»، وكسب مكتوم مروان الكندي شوط جير تبع جرناس رئيسي، بالطير «تي بي 145» وتفوق ماجد محمد الكتبي في شوط تبع فرخ نقدي، بالطير «الفارس» ونال محمد أحمد الكتبي المركز الأول في شوط جير تبع فرخ نقدي، بالطير «مفنود».

وحقق ماجد محمد الكتبي المركز الأول في شوط تبع جرناس نقدي، بالطير «شداد» ونال سلطان حمد الكندي المركز الأول في شوط جير تبع جرناس نقدي، بالطير «9».

وتختتم منافسات موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور بإقامة أشواط «الخليجين» وتقام اليوم أشواط فئات بيور جير وقرموشة وحر، فيما تقام غداً أشواط فئات جير تبع وجير شاهين وشاهين، بواقع 6 أشواط في كل يوم، وبمجموع 12 شوطاً.