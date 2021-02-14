السيتي «الملك الحادي عشر» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو استعادة لقب بطل الدوري الإنجليزي في كرة القدم، بالفوز الكبير على ضيفه توتنهام 3-صفر.

وعلى ملعب «الاتحاد»، فرض لاعب الوسط الدولي إلكاي جوندوجان نفسه نجماً في المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 50 و66، وتسببه في ركلة الجزاء التي افتتح منها الإسباني رودريجو هرنانديس كاسكانتي «رودري» التسجيل في الدقيقة 23.

وعزز جوندوجان موقعه على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً، بينها ثمانية أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه في الدوري حتى الآن.

واضطر جوندوجان إلى ترك مكانه للإسباني فيران توريس في الدقيقة 69 بسبب الإصابة.

وثأر مانشستر سيتي لخسارته أمام الفريق اللندني صفر-2 في المرحلة التاسعة في 21 نوفمبر الماضي، علماً أنهما يلتقيان للمرة الثالثة هذا الموسم في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 28 أبريل المقبل على ملعب ويمبلي.

وهو الفوز الحادي عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والسادس عشر على التوالي في مختلف المسابقات، رافعاً عدد المباريات دون خسارة إلى 23.

وأكد السيتي استعداده الجيد للقمم المرتقبة المقبلة ضد إيفرتون الأربعاء المقبل وأرسنال الأحد المقبل في المرحلتين 25 و26 من الدوري الذي يسعى لاستعادة لقبه، حيث عزز صدارته برصيد 53 نقطة، مع مباراة مؤجلة لرجال المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.

وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، وفضلاً عن الدوري وكأس الرابطة التي بلغها للعام الرابع على التوالي، في سعيه للقب رابع توالياً، والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، بلغ ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلاقي إيفرتون في 20 مارس المقبل، وثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيحل ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ذهاباً في 24 فبراير الحالي، قبل أن يستضيفه إياباً في 16 المقبل.

وقال جوارديولا الذي لم يخسر فريقه منذ سقوطه أمام توتنهام في نوفمبر الماضي، عندما كان وقتها في المركز الثالث عشر بفارق ثماني نقاط خلف رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذين كانوا في الصدارة: «لقد كان فوزاً مستحقاً، لدينا طريقة خاصة للعب وسنواصل، وعلينا التحلي بالصبر والهدوء».

في المقابل، قال مورينيو الذي مني فريقه بالخسارة الخامسة في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات: «كانت مباراة فريق جديد ضد فريق متعب جداً، لكننا أصبنا القائم، ولو تقدمنا 1-صفر لمنحنا ذلك الوقود الذي نحتاجه، في إشارة إلى تسديدة هاري ماين من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 13.



